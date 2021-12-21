В жилом доме в Калуге прогремел взрыв

Взрыв произошел в жилом доме в Калуге. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС, за хлопком газо-воздушной смеси последовал пожар.

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«На улице Моторная произошел взрыв газа на втором этаже жилого дома с последующим возгоранием на площади 250 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

В результате взрыва пострадал один человек, его госпитализировали. Сейчас пожарные тушат возгорание, обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщает издание «Подъем», жители соседних дворов утверждают, что ощутили волну после взрыва.

Напомним, что 7 декабря взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. В МЧС отметили, что прибывшие на место спасатели обнаружили повреждение окон в квартире.