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1 час назад

Причиной пожара в томской «Ленте» стал поджог

Пожар в ТЦ «Лента» в Томске произошел в результате поджога. Подозреваемый установлен, полиция ведет его поиски. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной пожара в томской «Ленте» стал поджог
Фото: vk.com/public_tv2vk.com/public_tv2

«Пожар произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства», — рассказал собеседник агентства.

Торговый центр «Лента» загорелся на площади пять тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли здания. В результате возгорания произошли взрывы пиротехники. Пострадавших нет. Из здания эвакуировали около 200 человек.

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