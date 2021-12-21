Причиной пожара в томской «Ленте» стал поджог

Пожар в ТЦ «Лента» в Томске произошел в результате поджога. Подозреваемый установлен, полиция ведет его поиски. Об этом сообщае т РИА Новости.

«Пожар произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства», — рассказал собеседник агентства.

Торговый центр «Лента» загорелся на площади пять тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли здания. В результате возгорания произошли взрывы пиротехники. Пострадавших нет. Из здания эвакуировали около 200 человек.