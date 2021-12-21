В Петербурге задержали "серых" банкиров

Сотрудники полиции и оперативники ФСБ задержали в Петербурге группу подпольных банкиров, которые за два года обналичили 150 млн рублей. Мошенники проводили деньги через подставные фирмы, которые торговали табачной продукцией. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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"По подозрению в противоправной деятельности задержаны трое петербуржцев в возрасте 37, 40 и 62 лет. Следователями ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые брали за свою работу вознаграждение в размере 8% от обналичиваемой суммы фирм. С лета 2018 года было обналичено не менее 150 млн рублей. Таким образом, незаконный доход теневых банкиров составил 12 млн рублей.