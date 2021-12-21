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1 час назад

В Петербурге задержали "серых" банкиров, обналичивших 150 млн рублей

Сотрудники полиции и оперативники ФСБ задержали в Петербурге группу подпольных банкиров, которые за два года обналичили 150 млн рублей. Мошенники проводили деньги через подставные фирмы, которые торговали табачной продукцией. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В Петербурге задержали "серых" банкиров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По подозрению в противоправной деятельности задержаны трое петербуржцев в возрасте 37, 40 и 62 лет. Следователями ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые брали за свою работу вознаграждение в размере 8% от обналичиваемой суммы фирм. С лета 2018 года было обналичено не менее 150 млн рублей. Таким образом, незаконный доход теневых банкиров составил 12 млн рублей.

Правоохранители провели обыски по местам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных фирм. Изъяты финансовые документы, электронные носители информации и банковские карты. Всем троим подследственным избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Происшествия,ФСБ,МВД,
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