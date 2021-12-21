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1 час назад

В горящем гипермаркете в Томске обрушилась крыша

В гипермаркете «Лента», расположенном по улице Елизарова, 13 в городе Томске, обрушилась крыша. Здание загорелось около 15:00 по местному времени. По предварительным данным, сейчас огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров, передают «Известия». Ранее сообщалось, что из ТЦ эвакуировали около 200 человек.

В горящем гипермаркете в Томске обрушилась крыша
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской областиПресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области

Как сообщает Telegram-канал Readovka, на место происшествия направили пожарный поезд. Всех людей из здания удалось вывести. В районе стоят дым и запах жжёного пластика. Издание со ссылкой на данные МЧС уточняет, что огонь полностью охватил здание гипермаркета.

Ранее стало известно, что из горящего гипермаркета эвакуировали около 200 человек. Некоторые сотрудники выбежали из магазина без верхней одежды, они согревались в машинах экстренных служб. На месте работает спецтехника и личный состав МЧС, сотрудники ППС и бригады скорой помощи.

Пожар начался в непродовольственном отделе, рядом со стеллажом с ёлочными игрушками. Торговые площади магазина превышают шесть тысяч квадратных метров, пропускная способность — 3,5 тысячи человек в сутки, парковка около здания вмещает 400 авто.

Происшествия,"Лента",МЧС,газета "Известия",
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