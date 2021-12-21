Зритель умер во время представления в московском цирке

Зритель скончался во время представления в цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре. Как сообщает «МК», инцидент произошел 20 декабря вечером.
69-летнему москвичу стало плохо во время выступления артистов. Невестка отвела мужчину в медпункт, однако помочь ему там не смогли. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Напомним, что 20 декабря самолет рейса Новосибирск — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку из-за сердечного приступа у пассажирки. Известно, что во время полета у женщины прихватило сердце и капитан самолета принял решение о вынужденной посадке в Сыктывкаре. Пассажирку доставили в Эжвинскую городскую больницу.
Остальных пассажиров доставили в Санкт-Петербург на резервном самолете, поскольку в аэропорту не оказалось необходимых средств для технического обслуживания внепланово приземлившегося борта.