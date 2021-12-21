В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
42 минуты назад

Зритель умер во время представления в цирке на Цветном бульваре

Зритель скончался во время представления в цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре. Как сообщает «МК», инцидент произошел 20 декабря вечером.

Зритель умер во время представления в московском цирке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

69-летнему москвичу стало плохо во время выступления артистов. Невестка отвела мужчину в медпункт, однако помочь ему там не смогли. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Напомним, что 20 декабря самолет рейса Новосибирск — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку из-за сердечного приступа у пассажирки. Известно, что во время полета у женщины прихватило сердце и капитан самолета принял решение о вынужденной посадке в Сыктывкаре. Пассажирку доставили в Эжвинскую городскую больницу.

Остальных пассажиров доставили в Санкт-Петербург на резервном самолете, поскольку в аэропорту не оказалось необходимых средств для технического обслуживания внепланово приземлившегося борта.

Происшествия,Юрий Никулин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители