Зритель умер во время представления в московском цирке

Зритель скончался во время представления в цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре. Как сообщает «МК», инцидент произошел 20 декабря вечером.

Фото: РИА Новости РИА Новости

69-летнему москвичу стало плохо во время выступления артистов. Невестка отвела мужчину в медпункт, однако помочь ему там не смогли. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Напомним, что 20 декабря самолет рейса Новосибирск — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку из-за сердечного приступа у пассажирки. Известно, что во время полета у женщины прихватило сердце и капитан самолета принял решение о вынужденной посадке в Сыктывкаре. Пассажирку доставили в Эжвинскую городскую больницу.