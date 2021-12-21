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48 минут назад

Верховный суд признал законным приговор двум фигурантам дела "Сети"

Верховный суд России оставил в силе приговоры фигурантам дела запрещенной в РФ террористической организации "Сеть" Юлиану Бояршинову и Виктору Филинкову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Верховный суд признал законным приговор фигурантам дела "Сети"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу защиты и оставил в силе приговор Юлиану Бояршинову и Виктору Филинкову",- сказали в суде.

Суд ранее приговорил Бояршинова к 5,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе и хранении взрывчатых веществ. В апреле 2021 года апелляционный суд сократил ему срок наказания на три месяца. Филинков был приговорен к 7 годам лишения свободы.

В феврале прошлого года по делу "Сети" в Пензе на сроки от 6 до 18 лет были осуждены еще семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии.

Происшествия,Виктор Филинков,Игорь Шишкин,ФСИН,
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