Разогнавшегося на снегокате мужчину до 100 км/ч сняли на видео

На одной из автомобильных дорог Воронежа мужчина разогнался на снегокате до 100 километров в час. Снятая очевидцем запись появилась в Сети. На кадрах видно, как любитель экстрима движется по автотрассе, на прицепленном к внедорожнику мини-снегоходе.

Видео произошедшего инцидента с опасной поездкой заинтересовало не только пользователей социальных сетей, но и правоохранителей. Полиция уже инициировала проверку по данному факту.