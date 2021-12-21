Разогнавшегося на снегокате мужчину до 100 км/ч сняли на видео

На одной из автомобильных дорог Воронежа мужчина разогнался на снегокате до 100 километров в час. Снятая очевидцем запись появилась в Сети. На кадрах видно, как любитель экстрима движется по автотрассе, на прицепленном к внедорожнику мини-снегоходе.
Видео произошедшего инцидента с опасной поездкой заинтересовало не только пользователей социальных сетей, но и правоохранителей. Полиция уже инициировала проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что в центре Курска автомобилист провалился в дорожную яму. По словам самого водителя, он не успел перестроиться из-за того, что его подрезала другая машина.