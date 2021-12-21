Виновник массового ДТП в Москве дал странные объяснения аварии

Виновник массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пообщался с журналисткой и странным образом отреагировал на происшествие. Согласно видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале SHOT, мужчина признался, что употреблял алкоголь.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Судя по кадрам, мужчина находится в неадекватном состоянии и на вопросы журналистки стал интересоваться моделью ее телефона, а также послал ей поцелуй. На слова о том, что в результате аварии пострадало 18 автомобилей, задержанный нецензурно выразил свое удивление, спросив, сколько человек при этом получили травмы.

Напомним, что массовое ДТП на внешней стороне третьего транспортного кольца, перед развязкой с Кутузовским проспектом произошло утром 21 декабря. Всего было повреждено 18 автомобилей, по предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.