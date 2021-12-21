В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
55 минут назад

Виновник массового ДТП в Москве дал странные объяснения аварии

Виновник массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пообщался с журналисткой и странным образом отреагировал на происшествие. Согласно видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале SHOT, мужчина признался, что употреблял алкоголь.

Виновник массового ДТП в Москве дал странные объяснения аварии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судя по кадрам, мужчина находится в неадекватном состоянии и на вопросы журналистки стал интересоваться моделью ее телефона, а также послал ей поцелуй. На слова о том, что в результате аварии пострадало 18 автомобилей, задержанный нецензурно выразил свое удивление, спросив, сколько человек при этом получили травмы.

«Пел песни, когда его вынимали»: очевидица о виновнике крупного ДТП в Москве

Напомним, что массовое ДТП на внешней стороне третьего транспортного кольца, перед развязкой с Кутузовским проспектом произошло утром 21 декабря. Всего было повреждено 18 автомобилей, по предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.

Сам виновник может находиться в состоянии наркотического опьянения. После совершения аварии он якобы выскочил из машины и прокричал: «Наконец-то я стал знаменитым!».

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители