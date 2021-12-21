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1 час назад

Зритель умер во время представления в московском цирке

В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре умер россиянин. Зритель почувствовал себя плохо во время вечернего представления, сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».

Зритель умер во время представления в московском цирке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Погибшим оказался 69-летний пенсионер Борис Лазутин, пришедший на шоу со своей семьей. Он скончался от сердечного приступа, спасти его не смогли.

Ранее на западе Москвы учитель умер во время уроков. Трагедия произошла в школе на Кутузовском проспекте. У 53-летнего мужчины заболело сердце. Он самостоятельно вызвал врачей, однако они не смогли ему помочь.

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