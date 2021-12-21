Зритель умер во время представления в московском цирке

В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре умер россиянин. Зритель почувствовал себя плохо во время вечернего представления, сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».

Погибшим оказался 69-летний пенсионер Борис Лазутин, пришедший на шоу со своей семьей. Он скончался от сердечного приступа, спасти его не смогли.