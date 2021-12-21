Сапега написала прошение о помиловании

Гражданка России София Сапега, которую обвиняют в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса республики, написала прошение о помиловании на имя президента страны Александра Лукашенко. Об этом во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил отчим Сапеги Сергей Дудич.
"Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать", - сказал Дудич.