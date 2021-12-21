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41 минуту назад

Обвиняемая в Белоруссии россиянка Сапега написала прошение о помиловании

Гражданка России София Сапега, которую обвиняют в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса республики, написала прошение о помиловании на имя президента страны Александра Лукашенко. Об этом во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил отчим Сапеги Сергей Дудич.

Сапега написала прошение о помиловании
Фото: ReutersReuters

"Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать", - сказал Дудич.

Происшествия,София Сапега,Александр Лукашенко,Эхо Москвы,
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