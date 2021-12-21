Момент массового ДТП в центре Москвы попал на видео

В массовое ДТП в районе Кутузовского проспекта в центре Москвы произошло сегодня утром. Примерно 10 автомобилей попали в аварию на съезде с Третьего транспортного кольца. Момент столкновения публикует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На кадрах видно, как один из участников движения внезапно вылетает из потока на соседнюю полосу, где происходит столкновение с другими машинами.