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47 минут назад

Момент массового ДТП в центре Москвы попал на видео

В массовое ДТП в районе Кутузовского проспекта в центре Москвы произошло сегодня утром. Примерно 10 автомобилей попали в аварию на съезде с Третьего транспортного кольца. Момент столкновения публикует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На кадрах видно, как один из участников движения внезапно вылетает из потока на соседнюю полосу, где происходит столкновение с другими машинами.

«На текущий момент для проезда свободны две полосы из пяти», – говорится в сообщении столичного департамента.

По предварительным данным, виновником аварии стал нетрезвый водитель.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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