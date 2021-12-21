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56 минут назад

Родители нашли мертвой двухлетнею дочь в петербургской квартире

Родители нашли тело двухлетней дочери в квартире Адмиралтейского района в центре Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ.

Родители нашли мертвой двухлетнею дочь в петербургской квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пара сразу вызвала сотрудников полиции. По сведениям телеканала, признаков насильственной смерти выявлено не было. Отмечается, что семья двухлетней россиянки полная и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Тело девочки направили для проведения экспертиз, которые установят истинную причину смерти.

В российском детсаду погиб ребенок

Ранее в Калининградской области мужчина разбил голову чужому ребенку о деревянные ступени из-за плача.

Женщина с годовалым сыном пришла в гости к 50-летнему знакомому. По ее словам, в какой-то момент она задремала. Проснувшись, россиянка заметила отсутствие ребенка и вызвала полицию. Оперативники нашли тело ребенка на чердаке под диваном. Прибывшие медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, множество ссадин и кровоподтеков.

Происшествия,РЕН ТВ,
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