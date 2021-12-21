В городе Зеленоградске Калининградской области сильный ветер раскачал колесо обозрения, в этот момент в его кабинках находились люди. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого появились соответствующие кадры.
«Народ колбасило в кабинках колеса обозрения», – говорится в подписи к видео.
Некоторые посетители аттракциона были крайне напуганы экстремальным катанием. Но судя по записи, другим отдыхающим такое развлечение пришлось по нраву. Уточняется, что никто из катающихся на чертовом колесе не пострадал.
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