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27 минут назад

В Москве подстрекавшего ко взрыву в метро приговорили к 11 годам колонии

Военный суд в Москве во вторник приговорил к 11 годам лишения свободы уроженца Дагестана Юсупа Юсубова, признав его виновным в том, что он подговаривал своих земляков устроить взрыв на станции метро "Киевская" в Москве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

В Москве осудили подстрекавшего ко взрыву в метро
Фото: ТАССТАСС

"Судом по делу вынесен обвинительный приговор. Юсубову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а восемь лет - в колонии строгого режима", - сказала она.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Прокурор в ходе прений сторон просил осудить Юсубова на 12 лет колонии. Подсудимый вину не признал.

Юсубов обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к совершению террористического акта). По версии следствия, обвиняемый в 2019 - 2020 годах пытался уговорить другого выходца из Дагестана Руслана Кайбакова напасть на полицейского, убить его, отобрать пистолет, после чего отправиться к зданию ФСБ в Москве и расстрелять других сотрудников правоохранительных органов.

Супруга Кайбакова в это время должна была устроить взрыв на станции метро "Киевская". В итоге Кайбаков сдался правоохранительным органам, став свидетелем по делу Юсубова и дав изобличающие его показания.

Происшествия,ФСИН,ФСБ,МВД,
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