Назван возможный виновник массового ДТП в Москве

Виновником массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве стал водитель минивэна. Как сообщает газета «Известия», по предварительным данным, мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.
По информации издания, всего в столкнулись 18 автомобилей.
Напомним, что авария произошла на внешней стороне третьего транспортного кольца, перед развязкой с Кутузовским проспектом. Среди участников ДТП оказались машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами. По предварительным данным, есть пострадавшие.
В столичном Дептрансе отметили, что движение по участку сильно затруднено и автомобилистам стоит выбирать пути объезда.
Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что в период с 13 по 19 декабря в Москве в результате ДТП скончались 7 человек, еще 147 граждан получили травмы различной степени тяжести.