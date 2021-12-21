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51 минуту назад

Назван возможный виновник массового ДТП в Москве

Виновником массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве стал водитель минивэна. Как сообщает газета «Известия», по предварительным данным, мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.

Назван возможный виновник массового ДТП в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, всего в столкнулись 18 автомобилей.

Напомним, что авария произошла на внешней стороне третьего транспортного кольца, перед развязкой с Кутузовским проспектом. Среди участников ДТП оказались машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами. По предварительным данным, есть пострадавшие.

В столичном Дептрансе отметили, что движение по участку сильно затруднено и автомобилистам стоит выбирать пути объезда.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что в период с 13 по 19 декабря в Москве в результате ДТП скончались 7 человек, еще 147 граждан получили травмы различной степени тяжести.

Происшествия,ГИБДД,
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