Ребенок несколько дней прожил в квартире с трупом матери

Полицейские спасли четырехлетнюю девочку, которая несколько дней провела в квартире в Каменке рядом с телом матери, растягивала запасы еды и воды. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

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В правоохранительные органы обратились коллеги 40-летней женщины, которая работала в такси, и заявили, что та не выходит на связь и неизвестно, что с ее маленькой дочерью.

Полицейские несколько раз приезжали по адресу, где жили мать и дочь. В первый раз за дверью квартиры была тишина, второй раз раздался громкий плач ребенка. Услышав его, сотрудники правоохранительных органов начали операцию по спасению, вытащив девочку через окно.

Ребенок был доставлен в больницу. С телом матери в квартире она провела три-четыре дня, точную дату смерти устанавливают специалисты. Девочке предстоит работа с психологами, отмечает канал.

При этом соседи рассказали, что женщина не пила, работала и иногда просила помочь продуктами. По предварительной информации, ее смерть не носит криминальный характер.