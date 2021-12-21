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53 минуты назад

Ребенок несколько дней прожил в квартире с трупом матери

Полицейские спасли четырехлетнюю девочку, которая несколько дней провела в квартире в Каменке рядом с телом матери, растягивала запасы еды и воды. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Ребенок несколько дней прожил в квартире с трупом матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В правоохранительные органы обратились коллеги 40-летней женщины, которая работала в такси, и заявили, что та не выходит на связь и неизвестно, что с ее маленькой дочерью.

Полицейские несколько раз приезжали по адресу, где жили мать и дочь. В первый раз за дверью квартиры была тишина, второй раз раздался громкий плач ребенка. Услышав его, сотрудники правоохранительных органов начали операцию по спасению, вытащив девочку через окно.

Ребенок был доставлен в больницу. С телом матери в квартире она провела три-четыре дня, точную дату смерти устанавливают специалисты. Девочке предстоит работа с психологами, отмечает канал.

При этом соседи рассказали, что женщина не пила, работала и иногда просила помочь продуктами. По предварительной информации, ее смерть не носит криминальный характер.

Ранее жительница села Быково Куменского района Кировской области заперла восьмимесячную дочь и двухлетнего сына в неотапливаемом доме и ушла на несколько дней. Детей обнаружила инспектор по делам несовершеннолетних, которая пришла проверить неблагополучную семью. Мать в итоге нашли к вечеру следующего дня, когда она шла в магазин за очередной порцией алкоголя.

Происшествия,МВД,
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