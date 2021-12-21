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1 час назад

Опубликовано видео с места массовой аварии в Москве

Массовая авария произошла в центре Москвы с участием 10 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший снятые очевидцами кадры с места происшествия.

ДТП произошло на съезде с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект, уточняет канал. Движение транспорта сильно затруднено. В департаменте столичного транспорта автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.

По данным РЕН ТВ, массовое ДТП мог спровоцировать один из участников дорожного движения, который находился за рулем в нетрезвом состоянии.

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