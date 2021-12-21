Массовая авария произошла в центре Москвы с участием 10 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший снятые очевидцами кадры с места происшествия.

ДТП произошло на съезде с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект, уточняет канал. Движение транспорта сильно затруднено. В департаменте столичного транспорта автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.