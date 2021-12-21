Приезжие подрались с работниками «Яндекс.Лавки»

Между работниками склада «Яндекс.Лавки» и приезжими произошла массовая драка . Как сообщает Readovka, толпа людей вошла в помещение, сломав дверь, чтобы «поживиться» имеющейся на складе едой, город не уточняется.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах, опубликованных в канале, видно, что отпор непрошенным гостям дал курьер в желто-синей униформе, а после к нему на помощь присоединились работники склада. Всем им удалось отбить «атаку» на склад.

Информации о пострадавших в потасовке нет.

Напомним, что накануне москвичи устроили массовую драку в автобусе маршрута № 882 из-за неоплаченного проезда. Конфликт начался после того, как контролер увидела пассажиров, которые не оплатили поездку.