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1 час назад

Приезжие подрались с работниками «Яндекс.Лавки»

Между работниками склада «Яндекс.Лавки» и приезжими произошла массовая драка . Как сообщает Readovka, толпа людей вошла в помещение, сломав дверь, чтобы «поживиться» имеющейся на складе едой, город не уточняется.

Приезжие подрались с работниками «Яндекс.Лавки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах, опубликованных в канале, видно, что отпор непрошенным гостям дал курьер в желто-синей униформе, а после к нему на помощь присоединились работники склада. Всем им удалось отбить «атаку» на склад.

Информации о пострадавших в потасовке нет.

Напомним, что накануне москвичи устроили массовую драку в автобусе маршрута № 882 из-за неоплаченного проезда. Конфликт начался после того, как контролер увидела пассажиров, которые не оплатили поездку.

Женщина решила не выпускать безбилетников из автобуса, пока они не оплатят проезд. В результате в салоне произошла массовая потасовка, после которой мужчин высадили.

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