Фехтовальщик проткнул лицо друга рапирой

В Омске россиянин-фехтовальщик пронзил голову друга рапирой во время поединка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, молодые люди заказали рапиры через интернет и устроили поединок во дворе дома на улице Багратиона без защитных костюмов. Один из них ранил другого в лицо, но россияне сначала не обратили внимания на ранение.

Позднее 19-летнему российского региона стало плохо, его госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него повреждение костей черепа, ушиб мозга и внутричерепную гематому — сейчас россиянин находится в реанимации.