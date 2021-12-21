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1 час назад

В российском регионе фехтовальщик пронзил лицо друга рапирой

В Омске россиянин-фехтовальщик пронзил голову друга рапирой во время поединка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фехтовальщик проткнул лицо друга рапирой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным авторов канала, молодые люди заказали рапиры через интернет и устроили поединок во дворе дома на улице Багратиона без защитных костюмов. Один из них ранил другого в лицо, но россияне сначала не обратили внимания на ранение.

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Позднее 19-летнему российского региона стало плохо, его госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него повреждение костей черепа, ушиб мозга и внутричерепную гематому — сейчас россиянин находится в реанимации.

Ранее на Урале россиянин жестоко избил соседа ножкой табуретки из-за места на парковке, из-за чего мужчина получил ушиб головы. Злоумышленнику назначили 100 часов обязательных работ.

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