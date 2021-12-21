Незнакомец застрелил продавца магазина в Забайкалье

В Забайкальском крае идет поиск неизвестного мужчины, который застрелил продавца магазина в городе Могоча. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Преступление было совершено вечером 20 декабря. В магазин зашел незнакомец и из огнестрельного оружия выстрелил в 55-летнего продавца, который от полученного ранения скончался на месте. Преступник похитил ноутбук и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»). Следователи допрашивают очевидцев и свидетелей преступления, оперативники полиции изучают записи камер видеонаблюдения.