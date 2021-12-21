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1 час назад

Незнакомец застрелил продавца магазина в Забайкалье

В Забайкальском крае идет поиск неизвестного мужчины, который застрелил продавца магазина в городе Могоча. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Незнакомец застрелил продавца магазина в Забайкалье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Преступление было совершено вечером 20 декабря. В магазин зашел незнакомец и из огнестрельного оружия выстрелил в 55-летнего продавца, который от полученного ранения скончался на месте. Преступник похитил ноутбук и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»). Следователи допрашивают очевидцев и свидетелей преступления, оперативники полиции изучают записи камер видеонаблюдения.

20 декабря МВД России сообщило, что в текущем году на восемь процентов снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На 9,2 процента россияне стали меньше нарушать закон под воздействием наркотиков.

Происшествия,МВД,
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