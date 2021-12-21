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23 минуты назад

Три человека погибли от суррогатного алкоголя в Казани

Три человека в Казани погибли, предположительно, отравившись суррогатным алкоголем. Еще один госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Три человека погибли от суррогатного алкоголя в Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир по улице Симонова в Авиастроительном районе трех тел: двух мужчин и женщины", - сказали в МВД.

Предположительно, смерть наступила от отравления суррогатным алкоголем.

В пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили ТАСС, что с признаками отравления суррогатом, была доставлена в Центр острых отравлений еще одна женщина. Ее состояние стабильно тяжелое.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Происшествия,Минздрав РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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