Три человека погибли от суррогатного алкоголя в Казани

Три человека в Казани погибли, предположительно, отравившись суррогатным алкоголем. Еще один госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
"В полицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир по улице Симонова в Авиастроительном районе трех тел: двух мужчин и женщины", - сказали в МВД.
Предположительно, смерть наступила от отравления суррогатным алкоголем.
В пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили ТАСС, что с признаками отравления суррогатом, была доставлена в Центр острых отравлений еще одна женщина. Ее состояние стабильно тяжелое.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.