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1 час назад

Появилось видео с места ДТП с участием авто губернатора Цивилева

Автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе КемеровоНовокузнецк. Кадры с места массовой аварии с участием большегрузов появились в распоряжении официального Telegram-канала издания «Известия» IZ.RU.

В СМИ уточняется, что глава региона направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная». Машина Цивилева двигалась в составе кортежа. В администрации Кемеровской области позднее уточнили, что губернатор региона не пострадал. Все обстоятельства произошедшего дорожного происшествия выясняются.

Происшествия,Видео,Сергей Цивилев,газета "Известия",
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