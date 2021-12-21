Появилось видео с места ДТП с участием авто губернатора Цивилева

Автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово – Новокузнецк . Кадры с места массовой аварии с участием большегрузов появились в распоряжении официального Telegram-канала издания «Известия» IZ.RU.

В СМИ уточняется, что глава региона направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная». Машина Цивилева двигалась в составе кортежа. В администрации Кемеровской области позднее уточнили, что губернатор региона не пострадал. Все обстоятельства произошедшего дорожного происшествия выясняются.