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1 час назад

Пожар в гостинице Тобольска охватил сотни квадратных метров

В гостиничном комплексе «Турист» (Тобольск, Тюменская область) произошел крупный пожар на территории банного комплекса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Пожар произошел в гостинице Тобольска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«21 декабря произошло возгорание в банном комплексе, расположенном в Тобольске, по улице Школьный проезд, 21а. Огнем повреждено порядка 200 квадратных метров, пострадавших и погибших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

По вышеназванному адресу располагается гостиничный комплекс «Турист». По данным пожарных, открытый огонь в нем уже ликвидирован, но работы на месте продолжаются. Причину возгорания предстоит установить дознавателям.

Происшествия,МЧС,
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