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16 минут назад

Россиянам рассказали о главной уловке аферистов перед Новым годом

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева назвала письма с заманчивыми предложениями о скидках, распродажах и акциях от известных брендов главной уловкой аферистов перед Новым годом, передает РИА «Новости».

Раскрыта главная уловка аферистов перед Новым годом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, подобные письма являются мошенническими рассылками и содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей.

«Злоумышленники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты-клоны известных брендов. Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке», — предупредила эксперт.

Письма, которые присылают гражданам, очень похожи на традиционные маркетинговые предпраздничные рассылки. Они предлагают купить дорогие товары по низкой цене. Количество товара, как правило, ограничено, а срок действия предложения варьируется от 12 часов до суток.

Раскрыт новый способ атаки телефонных мошенников

В компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone сообщали, что в предновогодний период ожидается всплеск интернет-мошенничества, связанного с вызовом артистов для детей.

Ранее Лазарева рассказала, что телефонные мошенники разработали новую схему по краже денег у россиян. По ее словам, теперь злоумышленники отправляют своим потенциальным жертвам рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить якобы возникшую проблему. После этого граждане связываются с грабителями и в ходе разговора сообщают им персональные данные или устанавливают вредоносные программы на свои устройства.

Происшествия,РИА Новости,
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