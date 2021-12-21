Раскрыта главная уловка аферистов перед Новым годом

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева назвала письма с заманчивыми предложениями о скидках, распродажах и акциях от известных брендов главной уловкой аферистов перед Новым годом, передает РИА «Новости».

По словам специалиста, подобные письма являются мошенническими рассылками и содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей.

«Злоумышленники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты-клоны известных брендов. Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке», — предупредила эксперт.

Письма, которые присылают гражданам, очень похожи на традиционные маркетинговые предпраздничные рассылки. Они предлагают купить дорогие товары по низкой цене. Количество товара, как правило, ограничено, а срок действия предложения варьируется от 12 часов до суток.

В компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone сообщали, что в предновогодний период ожидается всплеск интернет-мошенничества, связанного с вызовом артистов для детей.