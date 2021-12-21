Банки раскрыли новую схему обмана предпенсионеров

Телефонные мошенники в преддверии Нового года нацелились на людей предпенсионного возраста. Они под видом сотрудников Минтруда, ПФР или социальной службы звонят пожилым людям и обещают провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на крупные российские банки.

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Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов в беседе с изданием пояснил, что число мошеннических атак на счета клиентов ежегодно увеличивается перед новогодними праздниками. Он подчеркнул, что в этом году целью мошенников стали люди предпенсионного возраста. Злоумышленники лгут пожилым людям о своей личности, просят уточнить номер банковской карты для «зачисления» денег, а затем продиктовать код из СМС.

Информацию об активизации этой схемы мошенничества подтвердили в Почта Банке, Газпромбанке и «Зените». Известно, что злоумышленники используют сложные бюрократические формулировки и называют номера законов, чтобы одурачить собеседника.