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1 час назад

Неисправный самолет из Парижа сел в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево совершил посадку пассажирский аэробус А-321 рейса Париж-Москва. На борту сработал датчик неисправности противобуксовочной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Неисправный самолет из Парижа сел в Шереметьево
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, самолет провел в небе почти три с половиной часа. В результате инцидента никто не пострадал.

В «Интерфакс» также сообщали, что командир самолета говорил диспетчерам об отказе системы управления передней стойки шасси. На данный момент самолет осматривают техники.

В начале декабря в Шереметьево совершил экстренную посадку самолет, летевший в Краснодар. Причиной стала разгерметизация. Никто не пострадал.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Интерфакс,
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