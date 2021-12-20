Неисправный самолет из Парижа сел в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево совершил посадку пассажирский аэробус А-321 рейса Париж-Москва. На борту сработал датчик неисправности противобуксовочной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
По данным агентства, самолет провел в небе почти три с половиной часа. В результате инцидента никто не пострадал.
В «Интерфакс» также сообщали, что командир самолета говорил диспетчерам об отказе системы управления передней стойки шасси. На данный момент самолет осматривают техники.
В начале декабря в Шереметьево совершил экстренную посадку самолет, летевший в Краснодар. Причиной стала разгерметизация. Никто не пострадал.