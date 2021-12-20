Неисправный самолет из Парижа сел в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево совершил посадку пассажирский аэробус А-321 рейса Париж-Москва. На борту сработал датчик неисправности противобуксовочной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

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По данным агентства, самолет провел в небе почти три с половиной часа. В результате инцидента никто не пострадал.

В «Интерфакс» также сообщали, что командир самолета говорил диспетчерам об отказе системы управления передней стойки шасси. На данный момент самолет осматривают техники.