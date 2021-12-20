Еще четверых россиян обвинили в киберпреступлениях в США

Обвинения в совершении киберпреступлений предъявлены в США еще четверым россиянам. Об этом сообщил в понедельник в ходе телефонной пресс-конференции и.о. прокурора штата Массачусетс Натаниэль Мендель.

Фото: Reuters Reuters

"Еще в отношении четверых российских граждан выдвинуты обвинения сегодня в Бостоне в связи с участием в глобальных хакерских махинациях в сфере биржевых торгов", - сказал он, комментируя решение Швейцарии экстрадировать в Соединенные Штаты россиянина Владислава Клюшина.

Видео дня

По словам Менделя, один из россиян также ранее был обвинен в киберпреступлениях с целью повлиять на выборы в США в 2016 году и в попытке взлома ресурсов Всемирного антидопингового агентства. Он добавил, что речь идет о некоем Иване Ермакове.

Представитель прокуратуры также назвал имена других обвиняемых - это, по его словам, "Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев". Все перечисленные были причастны к хакерским действиям в финансовой сфере и проходят по тому же делу, что экстрадированный в США Владислав Клюшин. Их розыск продолжается, добавил Мендель, не уточнив, где они, по данным американских правоохранительных органов, могут находиться в настоящее время.

Клюшин был задержан 21 марта в аэропорту швейцарского города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт, сообщала ранее газета Matin Dimanche. Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако россиянин обжаловал это решение сначала в Федеральном уголовном суде, а затем - в Федеральном суде. В августе Федеральное управление юстиции ответило отказом на просьбу России об экстрадиции Клюшина в РФ. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в Швейцарии. В субботу Клюшин был экстрадирован в США.