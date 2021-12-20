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1 час назад

Ректора самарского вуза задержали по делу о мошенничестве

Ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) задержали по делу о покушении на мошенничество с ущербом вузу в 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.

Ректора самарского вуза задержали по делу о мошенничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судом по ходатайству следователя обвиняемая отстранена от исполнения обязанностей на период следствия, в настоящее время она задержана в порядке статьи 91 УПК России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Самарский государственный экономический университет является одним из ведущих профильных вузов Поволжья, в нем обучаются около 10 тыс. человек. Его ректором, согласно данным на официальном сайте университета, является Светлана Ашмарина.

Напомним, что в августе ректора и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям СГЭУ заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, ущерб вузу составил 1,4 млн рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

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