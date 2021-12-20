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23 минуты назад

Фигуранту дела Рашкина избрали меру пресечения

Александру Гношеву, обвиняемому в незаконной охоте вместе с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, избрали меру пресечения. Решение вынес Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Булыгину.

Фигуранту дела Рашкина избрали меру пресечения
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

"Суд избрал в отношении Александра Гношева меру пресечения в виде запрета определенных действий", – говорится в сообщении.

Она уточнила, что, как и депутату, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за незаконную охоту. По словам Рашкина, отношении которого избрана аналогичная мера пресечения, Гношев помог ему погрузить тушу лося в машину.

Уголовное дело в отношении Рашкина возбудил лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, имеющий полномочия привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. При этом ранее по представлению генпрокурора Игоря Краснова Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.

О задержании Валерия Рашкина в Саратовской области стало известно в конце октября. Депутата подозревали в незаконной охоте на лося. Тогда Рашкин заявил, что туша животного оказалась в его машине, поскольку он хотел доставить ее в полицию.

Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Он рассказал, что приехал к друзьям порыбачить и поохотиться, а те заверили, что имеют разрешение на отстрел копытных.

Через время депутат стал утверждать, что убил лося по ошибке, охотясь на другое животное, на отстрел которого у него было разрешение.

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