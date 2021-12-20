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35 минут назад

На северо-западе Москвы загорелся «Бункер»

Около 100 человек эвакуировали из загоревшегося хостела «Бункер», расположенного на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.

В Москвы эвакуировали сто человек из-за пожара в хостеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Удалось установить, что очаг возгорания располагался на первом этаже четырехэтажного здания.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее хостел загорелся на Волгоградском проспекте в Москве. В результате возгорания пострадали три человека.

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