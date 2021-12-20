Погибшего актера Большого театра сочли виновным в своей смерти

Погибший при падении декорации артист Большого театра Евгений Кулеш был нетрезв. Об этом заявил адвокат его матери Андрей Алешкин, пишет РИА Новости.
«Госинспекция по труду города Москвы установила, что случай произошел на производстве, однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести. Никто этого, однако, не заметил. Комиссия отметила, что в связи с этим виноватым признает погибшего», — сказал Алешкин.
Он добавил, что такая степень опьянения характеризуется "нарушенной координацией движений, неуверенной, шаткой походкой", а также рядом других признаков.
В то же время у защиты остаются вопросы к комиссии. В частности, погибший Евгений Кулеш не выходил из театра. Таким образом, не ясно, "как ему и где удалось напиться до такого состояния".
Адвокат намерен обжаловать выводы через суд после получения официального акта. Последние данные по данному делу Большой театр пока не прокомментировал.
Напомним, трагедия произошла в октябре во время спектакля "Садко" на исторической сцене театра. Как отмечали в пресс-службе культурного учреждения, постановку сразу же остановили, а зрителей попросили покинуть зал.