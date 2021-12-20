Погибшего актера Большого театра сочли виновным в своей смерти

Погибший при падении декорации артист Большого театра Евгений Кулеш был нетрезв. Об этом заявил адвокат его матери Андрей Алешкин, пишет РИА Новости.

Фото: vk.com vk.com

«Госинспекция по труду города Москвы установила, что случай произошел на производстве, однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести. Никто этого, однако, не заметил. Комиссия отметила, что в связи с этим виноватым признает погибшего», — сказал Алешкин.

Он добавил, что такая степень опьянения характеризуется "нарушенной координацией движений, неуверенной, шаткой походкой", а также рядом других признаков.

В то же время у защиты остаются вопросы к комиссии. В частности, погибший Евгений Кулеш не выходил из театра. Таким образом, не ясно, "как ему и где удалось напиться до такого состояния".

Адвокат намерен обжаловать выводы через суд после получения официального акта. Последние данные по данному делу Большой театр пока не прокомментировал.