Пациентка оказалась в реанимации после липосакции в Москве

Пациентка московской клиники пластической хирургии попала в реанимацию после операции. 34-летняя Елена Борисова проходила процедуру липосакции, сообщает Telegram-канал «112».
Во время операции у девушки произошла остановка дыхания, и женщину не удалось вывести из наркоза. Елене в экстренном порядке потребовалась искусственная вентиляция легких. Врачи перевели ее в реанимацию столичной больницы.
Это не первый случай, когда подобное хирургическое вмешательство вызывает последствия, в том числе необходимость в реанимации.
Так, в июле столичная полиция начала проверку по факту госпитализации с сепсисом 23-летней девушки после липосакции в одной из столичных клиник.