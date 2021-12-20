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27 минут назад

Пациентка оказалась в реанимации после липосакции в Москве

Пациентка московской клиники пластической хирургии попала в реанимацию после операции. 34-летняя Елена Борисова проходила процедуру липосакции, сообщает Telegram-канал «112».

Пациентка оказалась в реанимации после липосакции в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время операции у девушки произошла остановка дыхания, и женщину не удалось вывести из наркоза. Елене в экстренном порядке потребовалась искусственная вентиляция легких. Врачи перевели ее в реанимацию столичной больницы.

Это не первый случай, когда подобное хирургическое вмешательство вызывает последствия, в том числе необходимость в реанимации.

Так, в июле столичная полиция начала проверку по факту госпитализации с сепсисом 23-летней девушки после липосакции в одной из столичных клиник.

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