Российского борца-медалиста избили и ограбили

В Москве неизвестный напал на мастера спорта по вольной борьбе Олега Курячего. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как сообщает источник, 19 декабря пострадавший обратился в московскую полицию. Спортсмен рассказал, что не помнит, где начался конфликт. После избиения Курячему понадобилась помощь медиков: у него диагностировали перелом нижней челюсти и ушибы.
Также мужчина рассказал, что у него пропали все документы и кошелек. Полиция приступила к поискам злоумышленника.
Курячий занял второе место на чемпионата Европы в жиме лежа в 2017 году. Также на его счету несколько серебряных медалей чемпионатов России.
Ранее сообщалось, что российский тренер по вольной борьбе Арсен Мелкумян избил сотрудника службы доставки, перед этим отказавшись платить за заказ.