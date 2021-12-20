Российского борца-медалиста избили и ограбили

В Москве неизвестный напал на мастера спорта по вольной борьбе Олега Курячего. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Северная Олимпия|Сыктывкар/VK Северная Олимпия|Сыктывкар/VK

Как сообщает источник, 19 декабря пострадавший обратился в московскую полицию. Спортсмен рассказал, что не помнит, где начался конфликт. После избиения Курячему понадобилась помощь медиков: у него диагностировали перелом нижней челюсти и ушибы.

Также мужчина рассказал, что у него пропали все документы и кошелек. Полиция приступила к поискам злоумышленника.

Курячий занял второе место на чемпионата Европы в жиме лежа в 2017 году. Также на его счету несколько серебряных медалей чемпионатов России.