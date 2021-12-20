В Тольятти при выкапывании могилы нашли расчлененное тело

На кладбище в Тольятти при копке могилы нашли разложенное по пакетам расчлененное тело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственное управление СК РФ.

Останки были найдены 19 декабря в том месте, где никто не был захоронен. Они были разложены в неодинаковые пакеты и закопаны без опознавательных знаков.

По факту обнаружения останков на территории кладбища проводится доследственная проверка, в рамках проверки назначены необходимые экспертизы, указал источник.

Как подтвердил kp.ru депутат Азат Туймасов, в морге сообщили, что кости человеческие.