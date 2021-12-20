Летевший в Петербург самолет совершил экстренную посадку

Самолет рейса Новосибирск — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку из-за сердечного приступа у пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия», которой принадлежит борт.

Известно, что во время полета у женщины прихватило сердце. Капитан самолета принял решение о вынужденной посадке в Сыктывкаре. Пассажирку доставили в Эжвинскую городскую больницу, ее состояние не уточняется.

Остальных пассажиров решено было доставить в Санкт-Петербург на резервном самолете, который вылетел в 12:30 мск.