Летевший в Петербург самолет совершил экстренную посадку

Самолет рейса Новосибирск — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку из-за сердечного приступа у пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия», которой принадлежит борт.
Известно, что во время полета у женщины прихватило сердце. Капитан самолета принял решение о вынужденной посадке в Сыктывкаре. Пассажирку доставили в Эжвинскую городскую больницу, ее состояние не уточняется.
Остальных пассажиров решено было доставить в Санкт-Петербург на резервном самолете, который вылетел в 12:30 мск.
Напомним, что 16 декабря самолет из Санкт-Петербурга запросил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Борт благополучно приземлился, никто не пострадал.