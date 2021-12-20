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34 минуты назад

Летевший в Петербург самолет совершил экстренную посадку

Самолет рейса НовосибирскСанкт-Петербург совершил экстренную посадку из-за сердечного приступа у пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия», которой принадлежит борт.

Летевший в Петербург самолет совершил экстренную посадку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Известно, что во время полета у женщины прихватило сердце. Капитан самолета принял решение о вынужденной посадке в Сыктывкаре. Пассажирку доставили в Эжвинскую городскую больницу, ее состояние не уточняется.

Остальных пассажиров решено было доставить в Санкт-Петербург на резервном самолете, который вылетел в 12:30 мск.

Напомним, что 16 декабря самолет из Санкт-Петербурга запросил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. Борт благополучно приземлился, никто не пострадал.

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