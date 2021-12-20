Суд принял решение по аресту сына Астахова

Сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, мера пресечения продлится до 18 февраля.
Ранее СМИ писали, что сын Астахов стал фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Четвертая часть этой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
В начале декабря следователь просил отправить фигуранта дела под домашний арест, но Головинский суд Москвы отклонил это ходатайство. Решение обжаловали в Мосгорсуде.
По информации Mash, в деле идет речь о хищении 1,2 млрд рублей.