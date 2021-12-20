Суд принял решение по аресту сына Астахова

Сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным Mash, мера пресечения продлится до 18 февраля.

Ранее СМИ писали, что сын Астахов стал фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Четвертая часть этой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

В начале декабря следователь просил отправить фигуранта дела под домашний арест, но Головинский суд Москвы отклонил это ходатайство. Решение обжаловали в Мосгорсуде.