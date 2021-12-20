Врач рассказал подобности о нападении ребенка с ножом

Врача из Удмуртии, на которого напал 12-летний мальчик, прооперировали. По его словам, он даже не заметил, как его ударили ножом, сообщает Telegram-канал Mash.

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Речь идет о заведующем инфекционным отделением третьей горбольницы 70-летнем Василии Батуеве. Утром в понедельник, 20 декабря, пациентом врача стал мальчик с температурой, которого в медицинское учреждение привел отец.

Чтобы выяснить, необходима ли госпитализация, Батуев отправил ребенка сдать анализ крови. В этот момент скорая привезла другого пациента, на которого переключил внимание доктор. Отец мальчика в свою очередь счел ситуацию несправедливой и ударил Василия по лицу.

Беспокойного родителя попытались увести из приемного покоя, а в это время по его указанию школьник трижды ударил медика ножом.

«Я не почувствовал даже. Там же полно народу было, про кровь врач скорой помощи сказал», - отметил Батуев.

Сейчас врача прооперировали, угрозы жизни и здоровью больше нет.

Ранее в пресс-службе СУ СК РФ по региону сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.