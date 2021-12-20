Врач рассказал подобности о нападении ребенка с ножом

Врача из Удмуртии, на которого напал 12-летний мальчик, прооперировали. По его словам, он даже не заметил, как его ударили ножом, сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идет о заведующем инфекционным отделением третьей горбольницы 70-летнем Василии Батуеве. Утром в понедельник, 20 декабря, пациентом врача стал мальчик с температурой, которого в медицинское учреждение привел отец.
Чтобы выяснить, необходима ли госпитализация, Батуев отправил ребенка сдать анализ крови. В этот момент скорая привезла другого пациента, на которого переключил внимание доктор. Отец мальчика в свою очередь счел ситуацию несправедливой и ударил Василия по лицу.
Беспокойного родителя попытались увести из приемного покоя, а в это время по его указанию школьник трижды ударил медика ножом.
«Я не почувствовал даже. Там же полно народу было, про кровь врач скорой помощи сказал», - отметил Батуев.
Сейчас врача прооперировали, угрозы жизни и здоровью больше нет.
Ранее в пресс-службе СУ СК РФ по региону сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
«Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью человека 44-летнего жителя Ижевска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")», – говорится в сообщении ведомства.