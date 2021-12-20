Продюсера «Пятницы» обвинили в домогательствах

Продюсера телеканала «Пятница» обвинили в домогательствах. Девушка, которая присутствовала в том же клубе, где коллектив издания отмечал корпоратив, заявила, что сотрудник телеканала надругался над ней. Об этом пишет Baza.

Фото: itcrumbs.ru itcrumbs.ru

По версии самой девушки, продюсер оказывал ей знаки внимания на протяжении всего вечера. Получив отказ, мужчина не смирился и решил попробовать взять её силой. Когда она направилась в туалет, сотрудник телеканала направился за ней, где потребовал заняться с ним сексом. Получив очередной отказ, он надругался над обвинительницей. По её словам, ей удалось вырваться и сбежать, после чего она написала заявление в полицию.

По версии самого продюсера, обвинительница первой подошла к компании празднующих и попросила взять её телеведущей в новостную программу. На протяжении всего вечера уже она домогалась мужчину, который отказывал ей. Под утро, когда он направился в туалет, девушка присоединилась к нему и предложила интимные услуги в обмен на должность. После отказа же она выбежала из кабинки, громко крича.

Продюсер также заявил, что о заявлении он узнал уже утром. На текущий момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить, чья версия событий правдива.