Москвича обстреляли на парковке у дома

В Москве на мужчину напали прямо на парковке возле дома на улице Зои и Александра Космодемьянских. Инцидент произошел ночью 19 декабря.
Как стало известно РЕН ТВ, пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что его пытались расстрелять, когда он вышел из своей машины. По его словам, он стал вытаскивать вещи из авто, а после повернулся и увидел неизвестного ему мужчину, который приближался к нему и совершил 3 или 4 выстрела.Заявитель рассказал, что тут же побежал спасаться, но злоумышленник мчался за ним. При этом пострадавшему удалось скрыться.
Мужчина заявил, что у него не было никаких конфликтов с соседями, ему не поступало никаких угроз, а сам злоумышленник также не выдвигал никаких требований.
Пострадавший получил ранения, его осмотрели медики. По данному факту проводится проверка.