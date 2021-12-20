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50 минут назад

Мужчину обстреляли на парковке у дома в Москве

В Москве на мужчину напали прямо на парковке возле дома на улице Зои и Александра Космодемьянских. Инцидент произошел ночью 19 декабря.

Москвича обстреляли на парковке у дома
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица

Как стало известно РЕН ТВ, пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что его пытались расстрелять, когда он вышел из своей машины. По его словам, он стал вытаскивать вещи из авто, а после повернулся и увидел неизвестного ему мужчину, который приближался к нему и совершил 3 или 4 выстрела.Заявитель рассказал, что тут же побежал спасаться, но злоумышленник мчался за ним. При этом пострадавшему удалось скрыться.

Мужчина заявил, что у него не было никаких конфликтов с соседями, ему не поступало никаких угроз, а сам злоумышленник также не выдвигал никаких требований.

Пострадавший получил ранения, его осмотрели медики. По данному факту проводится проверка.

Происшествия,РЕН ТВ,
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