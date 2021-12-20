Москвича обстреляли на парковке у дома

Как стало известно РЕН ТВ, пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что его пытались расстрелять, когда он вышел из своей машины. По его словам, он стал вытаскивать вещи из авто, а после повернулся и увидел неизвестного ему мужчину, который приближался к нему и совершил 3 или 4 выстрела.Заявитель рассказал, что тут же побежал спасаться, но злоумышленник мчался за ним. При этом пострадавшему удалось скрыться.