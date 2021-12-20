В Москве нашли расчлененный труп пенсионерки

В Москве обнаружено расчлененное тело 67-летней пенсионерки из Твери. Как сообщает РЕН ТВ, в убийстве пожилой женщины подозревают 51-летнего местного жителя.
О пропаже пенсионерки в полицию сообщил ее внук, который остался в Твери. Он заявил, что бабушка 13 декабря уехала в Москву и перестала отвечать на телефонные звонки. Молодой человек назвал полицейским место, где она остановилась в Москве — женщина жила в квартире в одном из домов на улице Маршала Тухачевского.
Полиция приехала по адресу, однако дверь в квартиру оказалась заперта и ее пришлось вскрыть. На месте они увидели расчлененное тело женщины — как установили криминалисты, с момента убийства прошло около суток.
С места происшествия правоохранители изъяли два ножа, сумку с вещами и документами, а также одежду. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого разыскивают.