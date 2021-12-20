Попытку похищения ребенка мужчиной под Красноярском сняли на видео

В Красноярском крае мужчина, предположительно, попытался похитить девятилетнего мальчика. Об этом сообщает телеканал «360», разместивший зафиксированные на камеру кадры происшествия в своем официальном Telegram-канале .

Инцидент произошел у подъезда жилого дома в поселке Солнечный. Мальчик подошел к двери и позвонил в домофон, когда из соседней двери внезапно вышел незнакомец. Он схватил ребенка за руку и попытался куда-то утащить. Но школьнику удалось вырваться от преследователя и убежать.