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48 минут назад

Попытку похищения ребенка мужчиной под Красноярском сняли на видео

В Красноярском крае мужчина, предположительно, попытался похитить девятилетнего мальчика. Об этом сообщает телеканал «360», разместивший зафиксированные на камеру кадры происшествия в своем официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел у подъезда жилого дома в поселке Солнечный. Мальчик подошел к двери и позвонил в домофон, когда из соседней двери внезапно вышел незнакомец. Он схватил ребенка за руку и попытался куда-то утащить. Но школьнику удалось вырваться от преследователя и убежать.

Позднее мужчину задержали, он заявил, что хотел спасти ребенка от «опасности» в подъезде.

Происшествия,Видео,
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