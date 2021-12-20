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31 минуту назад

Охранник не пропустил скорую за шлагбаум в Крыму. Видео

В Крыму охранник не пропустил приехавшую на вызов машину скорой помощи за шлагбаум. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала «Подъем».

Уточняется, что все произошло в центре Симферополя. Из-за действий мужчины медики были вынуждены пройти всю парковку за женщиной, которой стало плохо, а затем вместе с ней возвращаться назад.

В социальных сетях предположили, что так строго охраняется ЦУМ. Однако директор заведения Руслан Каренышев поспешил опровергнуть эту информацию.

«Во-первых, случай вопиющий, и у меня, как гражданина, он вызывает негодование! А по существу скажу следующее: этот земельный участок (и частная парковка) не принадлежит ООО ЦУМ», – сообщил он «Подъему».

Ранее сообщалось, что в московском автобусе безбилетники устроили драку.

Происшествия,Видео,ЦУМ,
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