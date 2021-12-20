Москвичи устроили массовую драку в автобусе маршрута № 882 из-за неоплаченного проезда. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Конфликт начался после того, как контролер увидела пассажиров, которые не оплатили поездку. Женщина решила не выпускать безбилетников из автобуса, пока они не заплатят. В результате в салоне произошла массовая потасовка.

По словам очевидцев, кто-то из мужчин ударил кондуктора, после чего за нее заступились остальные пассажиры. На кадрах видно, как участников конфликта высаживают из автобуса без верхней одежды, а один из них кричит и угрожает обратиться в полицию.