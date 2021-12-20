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49 минут назад

Тела трех пенсионеров нашли в частном доме в российском регионе

В Воронежской области в доме нашли тела трех пенсионеров, которые, предположительно, отравились угарным газом, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Тела трех пенсионеров нашли в частном доме под Воронежем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 19 декабря в селе Фабрицкое Репьевского района Воронежской области. Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Следователи уже назначали комплекс судебных экспертиз для установления точной причины смерти россиян.

Ранее пять человек отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. ЧП произошло по адресу улица Пушкина, дом 29а. В результате происшествия пострадали четыре ребенка и их мать. Их госпитализировали, в настоящее время они проходят исследование.

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