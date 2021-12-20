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1 час назад

В центре Челябинска заметили подростка с «автоматом»

Полиция в Челябинске проверяет сообщения о том, что в центре города был замечен подросток с похожим на автомат Калашникова предметом в руках. Об этом сообщает Ura.ru.

В Челябинске заметили подростка с «автоматом»
Фото: ТАССТАСС

С молодым человеком на улице повстречался корреспондент издания. Подросток держал автомат наготове, однако большинство прохожих никак на него не реагировали — только один человек шарахнулся в сторону, увидев направленное на него оружие.

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Как сообщают очевидцы, подросток проследовал от площади Революции в сторону остановки «Детский мир». Предположительно, в руках у него находится страйкбольное оружие.

«Выясняем все обстоятельства происшествия, были ли реальные угрозы жителям города или подросток держал в руках игрушку. Жителям настоятельно рекомендуем, если они стали очевидцами подобного поведения, незамедлительно вызывать полицию», — заявил собеседник издания в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Происшествия,МВД,РИА Ura.ru,
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