В Челябинске заметили подростка с «автоматом»

Полиция в Челябинске проверяет сообщения о том, что в центре города был замечен подросток с похожим на автомат Калашникова предметом в руках. Об этом сообщает Ura.ru.
С молодым человеком на улице повстречался корреспондент издания. Подросток держал автомат наготове, однако большинство прохожих никак на него не реагировали — только один человек шарахнулся в сторону, увидев направленное на него оружие.
Как сообщают очевидцы, подросток проследовал от площади Революции в сторону остановки «Детский мир». Предположительно, в руках у него находится страйкбольное оружие.
«Выясняем все обстоятельства происшествия, были ли реальные угрозы жителям города или подросток держал в руках игрушку. Жителям настоятельно рекомендуем, если они стали очевидцами подобного поведения, незамедлительно вызывать полицию», — заявил собеседник издания в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.