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1 час назад

Ребенок набросился на врача с ножом

В Ижевске 12-летний мальчик напал с ножом на врача. К жестокости ребенка подтолкнул отец - его не устроило, как намеревались лечить сына, сообщает Telegram-канал ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Отец вынудил подростка напасть на врача с ножом в Ижевске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью человека 44-летнего жителя Ижевска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")», – говорится в сообщении ведомства.

По информации следствия, 18 декабря подозреваемый 44-летний мужчина обратился в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у 12-летнего сына.

После приема заведующим отделением подозреваемый начал с ним конфликт из-за несогласия с порядком сдачи медицинских анализов. Мужчина сказал сыну ударить врача ножом, после чего мальчик нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью. Его остановил медицинский персонал больницы. Врач госпитализирован, в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

«Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его сына назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», - отмечается в сообщении.

Происшествия,СКР,ИТАР-ТАСС,
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