Подросток ударил врача ножом по указанию отца

В Ижевске 12-летний подросток нанёс три ножевых ранения врачу в спину и живот, действуя по указанию своего отца. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство) в отношении отца ребёнка — ранее судимого жителя.

По данным следствия, 18 декабря подозреваемый обратился на приём в инфекционное отделение Ижевской городской больницы №3 из-за повышенной температуры у его 12-летнего сына.

После приёма мужчина устроил скандал заведующему отделением, поскольку был не согласен с порядком сдачи медицинских анализов. В СК сообщили, что в ходе конфликта подозреваемый «дал указание сыну ударить врача ножом».

«Действуя по указанию отца, подросток нанёс врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — сообщили в СК.

Медперсонал больницы пресёк действия подростка. Врача госпитализировали.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении отца ребёнка. При этом подростку назначили судебно-психиатрическую экспертизу.