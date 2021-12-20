Драку с безбилетниками в московском автобусе сняли на видео

В московском автобусе, следовавшем по маршруту № 882, произошла драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», разместивший снятое очевидцами видео.

По предварительным данным, конфликт возник в салоне общественного транспорта между контролером и пассажирами, которые отказывались оплачивать проезд. Женщина решила не выпускать нарушителей, пока они не заплатят.