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31 минуту назад

Драку с безбилетниками в московском автобусе сняли на видео

В московском автобусе, следовавшем по маршруту № 882, произошла драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», разместивший снятое очевидцами видео.

По предварительным данным, конфликт возник в салоне общественного транспорта между контролером и пассажирами, которые отказывались оплачивать проезд. Женщина решила не выпускать нарушителей, пока они не заплатят.

По версии очевидцев, кто-то из них даже ударил женщину, однако за нее тут же вступились другие мужчины. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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