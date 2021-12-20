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45 минут назад

Вор во Владивостоке спрятался от полиции под ванной: видео

Во Владивостоке серийный вор спрятался от полицейских под ванной в квартире у доверчивой женщины. Соответствующие кадры публикует телеканал «360».

Ранее судимый 24-летний молодой человек нигде не работал, а денежные средства добывал кражами. Он промышлял в гостиницах, барах и офисах. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Когда стражи правопорядка вышли на след вора, оказалось, что он спрятался под ванной одной из женщин. По предварительным данным, она является любовницей грабителя.

«Здорова! Андрюха, как сам? Нормально все?» – обратились полицейские к пойманному жулику.

Происшествия,Криминал,Видео,
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