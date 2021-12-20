Во Владивостоке серийный вор спрятался от полицейских под ванной в квартире у доверчивой женщины. Соответствующие кадры публикует телеканал «360».

Ранее судимый 24-летний молодой человек нигде не работал, а денежные средства добывал кражами. Он промышлял в гостиницах, барах и офисах. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Когда стражи правопорядка вышли на след вора, оказалось, что он спрятался под ванной одной из женщин. По предварительным данным, она является любовницей грабителя.