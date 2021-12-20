Появилось видео с провалившейся в яму машиной в Курске

Автомобиль провалился в яму на одной из центральных улиц Курска. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео с места событий.
Инцидент произошел накануне вечером недалеко от площади Перекальского. Машина упала на трубы вырытой ремонтниками ямы. Водитель смог самостоятельно выбраться из транспортного средства, а подняться из ямы ему помогли очевидцы аварии.
Мужчина объяснил, что не успел перестроиться на безопасный отрезок дороги, поздно заметив знак «Ремонтные работы», так как его внезапно подрезал другой участник движения.