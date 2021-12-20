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54 минуты назад

Появилось видео с провалившейся в яму машиной в Курске

Автомобиль провалился в яму на одной из центральных улиц Курска. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео с места событий.

Инцидент произошел накануне вечером недалеко от площади Перекальского. Машина упала на трубы вырытой ремонтниками ямы. Водитель смог самостоятельно выбраться из транспортного средства, а подняться из ямы ему помогли очевидцы аварии.

Мужчина объяснил, что не успел перестроиться на безопасный отрезок дороги, поздно заметив знак «Ремонтные работы», так как его внезапно подрезал другой участник движения.

Происшествия,Видео,
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